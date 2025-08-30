Passer la navigation
Une personne se noie dans un étang près de l’Atomium

Vendredi soir, une personne s’est noyée dans un étang situé près de l’Atomium, rapportent samedi les pompiers bruxellois. Après une longue opération de recherche, les secours ont pu repêcher la victime et ont tenté de la réanimer, mais elle est décédée à l’hôpital.

Nos équipes ont été appelées vers 21h05 pour un noyé dans un étang près de l’Atomium, sur le boulevard du Centenaire“, explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “La visibilité était quasi nulle et l’eau avait une profondeur de deux à trois mètres. Nos plongeurs et notre bateau équipé d’un sonar ont fouillé l’étang pendant une heure avant de pouvoir localiser la personne et la sortir de l’eau. L’équipe médicale présente sur place a immédiatement tenté de la réanimer. La victime a ensuite été transportée à l’hôpital où la réanimation a continué à l’aide d’un appareil LUCAS (dispositif mécanique de massage cardiaque), mais malheureusement sans succès“.

On ignore, à ce stade, comment cette personne s’est retrouvée à l’eau.

Belga

30 août 2025 - 12h36
Modifié le 30 août 2025 - 12h36
 

