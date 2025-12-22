Une personne en urgence absolue après un incendie dans une maison à Watermael-Boitsfort

Découverte inconsciente par les pompiers dans l’appartement touché, la victime a été réanimée sur place avant d’être transférée en urgence absolue vers l’Hôpital Militaire, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Une personne a été grièvement blessée dimanche soir lors d’un incendie survenu dans une maison rue Lambert Vandervelde à Watermael-Boitsfort, ont rapporté lundi les pompiers de Bruxelles.

Les faits se sont produits vers 20h30. Les pompiers de Bruxelles, les services médicaux d’urgence 112 et la police de la zone Marlow sont intervenus pour un feu de cuisine ayant pris dans l’appartement arrière du rez-de-chaussée. À l’arrivée des secours, un important dégagement de fumée s’échappait également des étages supérieurs du bâtiment.

Deux personnes se trouvaient sur le balcon du deuxième étage au moment de l’intervention. Elles ont été évacuées au moyen d’une échelle aérienne. Parallèlement aux opérations d’extinction, les équipes ont mené une intervention de recherche et de sauvetage à l’intérieur du bâtiment.

Outre la victime gravement blessée, cinq autres habitants ont été examinés par les équipes médicales présentes sur place, sans qu’un transfert à l’hôpital ne soit nécessaire. Deux chats ont également été retrouvés lors de l’intervention et ont été remis sains et saufs à leur propriétaire.

Le feu a été rapidement maîtrisé aux alentours de 20h55. L’origine de l’incendie reste à déterminer. Un périmètre de sécurité a été instauré par la police, tandis que Sibelga a procédé à la coupure des alimentations en gaz et en électricité.

Le bâtiment a été déclaré inhabitable. Les occupants ont pu se reloger par leurs propres moyens.

Les pompiers ont regretté qu’aucun détecteur de fumée n’était présent dans l’immeuble, malgré l’obligation légale en vigueur depuis le 1er janvier 2025 dans toutes les habitations de la région bruxelloise.