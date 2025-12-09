Une personne décède dans un incendie avenue Churchill à Uccle

Une personne est décédée ce lundi soir dans un incendie survenu à Uccle. Les pompiers ont été appelés vers 19h20 pour un feu déclaré au 6ᵉ étage d’un appartement situé avenue Winston Churchill.

“Lors des opérations, la locataire de l’appartement en feu a été retrouvée inconsciente”, indiquent les pompiers de Bruxelles. “Les équipes médicales ont immédiatement entamé une réanimation prolongée d’environ 50 minutes. Malheureusement, malgré ces efforts, la victime n’a pas pu être sauvée.”

Les causes du sinistre restent à déterminer. Le logement touché a été déclaré inhabitable, tandis que le reste de l’immeuble a pu être sécurisé. “Après contrôle du CO et ventilation, les autres étages ont été déclarés habitables en toute sécurité”, précisent encore les pompiers.

