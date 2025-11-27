“Il a sauvé ma vie” : un adolescent mis à l’honneur pour son courage lors d’un incendie au Peterbos

Les autorités communales et les responsables de la société de logement ont honoré jeudi le courage du jeune Pascal Mabunga, qui a sauvé plusieurs personnes lors d’un incendie survenu en septembre dans un immeuble de la cité du Peterbos, à Anderlecht. L’adolescent de 16 ans s’est vu décerner jeudi le titre de “Héros du Foyer anderlechtois”.

En intervenant lors d’un incendie survenu le 25 septembre dans la tour 13 de la cité anderlechtoise, il a sauvé la vie de membres de sa famille et de dizaines de voisins. Le jeune homme était alors descendu par le balcon de sa voisine du dessous, trois étages plus bas, pour éteindre le foyer de l’incendie. “Tout le monde connaît Peterbos pour son trafic de drogue et sa violence, mais l’acte héroïque de mon frère est aujourd’hui une histoire positive. Il a sauvé ma vie, celle de notre famille et celle de tout l’immeuble“, a notamment déclaré Emmanuel Mabunga.

Le jeune sauveteur est aussi le premier citoyen à voir son portrait accroché au “Panthéon” du siège social du Foyer anderlechtois.

■ Reportage de Maël Arnoldussen et Béatrice Broutout