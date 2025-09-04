Passer la navigation
Une personne succombe à ses blessures après une lourde chute à Schaerbeek

La personne qui avait été grièvement blessée jeudi matin après une chute d’une hauteur importante à Schaerbeek a succombé à ses blessures, a rapporté l’auditorat du travail de Bruxelles.

L’accident de travail s’est produit jeudi matin sur l’avenue Chazal, mais les circonstances exactes ne sont pas encore connues.

Un magistrat de l’auditorat du travail s’est rendu sur place avec le service d’inspection du contrôle du bien-être au travail“, a précisé l’auditorat du travail. “Aucune autre information ne sera communiquée à ce stade“, a-t-il ajouté.

Belga

04 septembre 2025 - 16h57
Modifié le 04 septembre 2025 - 16h58
 

