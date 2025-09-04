Une personne succombe à ses blessures après une lourde chute à Schaerbeek
La personne qui avait été grièvement blessée jeudi matin après une chute d’une hauteur importante à Schaerbeek a succombé à ses blessures, a rapporté l’auditorat du travail de Bruxelles.
L’accident de travail s’est produit jeudi matin sur l’avenue Chazal, mais les circonstances exactes ne sont pas encore connues.
“Un magistrat de l’auditorat du travail s’est rendu sur place avec le service d’inspection du contrôle du bien-être au travail“, a précisé l’auditorat du travail. “Aucune autre information ne sera communiquée à ce stade“, a-t-il ajouté.
Belga