Une personne blessée au couteau à Schaerbeek

POLICE

Une personne a été blessée au couteau mercredi soir dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, a indiqué la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere).

Hier vers 18h, nos services ont été appelés pour une victime blessée par un couteau au carrefour de la rue d’Aerschot et de la rue Quatrecht“, a déclaré jeudi matin la porte-parole de la police Katlien Breugelmans. “Les services de secours ont pris rapidement la victime en charge, ses jours ne sont pas en danger“.

La porte-parole a ajouté que l’enquête déterminera les circonstances exactes de l’incident ainsi que “le ou les auteur(s)” des faits.

Belga

23 octobre 2025 - 09h28
Modifié le 23 octobre 2025 - 11h09
 

