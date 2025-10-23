Une personne blessée au couteau à Schaerbeek

Une personne a été blessée au couteau mercredi soir dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, a indiqué la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere).

“Hier vers 18h, nos services ont été appelés pour une victime blessée par un couteau au carrefour de la rue d’Aerschot et de la rue Quatrecht“, a déclaré jeudi matin la porte-parole de la police Katlien Breugelmans. “Les services de secours ont pris rapidement la victime en charge, ses jours ne sont pas en danger“.

La porte-parole a ajouté que l’enquête déterminera les circonstances exactes de l’incident ainsi que “le ou les auteur(s)” des faits.

Belga