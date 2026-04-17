Une personne blessée après une tentative de vol à proximité de la gare de Bruxelles-Nord

“Ce jeudi 16 avril vers 22h00, nos services sont intervenus à proximité de la gare du Nord pour une victime blessée avec un objet contondant à la suite d’une tentative de vol à la tire”, a précisé la porte-parole de la zone de police locale, Katlien Breugelmans.

“La victime a été prise en charge par les services de secours et ses jours ne sont pas en danger.” La police indique que l’enquête suit son cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’identifier le ou les auteurs.