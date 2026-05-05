Une personne blessée à proximité de la station Ribaucourt lundi soir

Une personne a été blessée lundi soir à Bruxelles, à proximité de la station Ribaucourt, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

Vers 21h00, les pompiers ont dépêché une ambulance ainsi qu’un Smur aux abords du boulevard Léopold II et de la station de métro Ribaucourt, a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Les circonstances de l’incident restent inconnues pour l’instant, tout comme l’état de la victime.

De son côté, la Stib a indiqué avoir fermé un quai de la station Ribaucourt, en direction d’Élisabeth, sur ordre de la police aux alentours de 22h00. Le trafic du métro n’a toutefois pas été interrompu.

Belga