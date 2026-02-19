Une personne blessée à l’arme blanche dans le centre de Bruxelles

Une personne a été blessée mercredi soir dans le centre de Bruxelles lors d’une agression à l’arme blanche, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Capitale/Ixelles. La victime n’est pas en danger de mort.

“Nos services de police ont été appelés mercredi soir peu après 23 heures pour une bagarre dans l’impasse de la Fidélité”, a déclaré le porte-parole de la police Robin De Becker. L’impasse de la Fidélité, qui accueille notamment la statue Jeanneke Pis ainsi qu’un bar bruxellois réputé, est souvent fréquentée jusque tard dans la nuit. “Une personne aurait été blessée par un coup de couteau présumé. La victime a été transportée à l’hôpital pour y être soignée et ses jours ne sont pas en danger. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes“, a conclu Robin De Becker.

