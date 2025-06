Une opération policière dans le Quartier Nord de Bruxelles mène à 46 interpellations

Quarante-six personnes ont été interpellées jeudi soir dans le Quartier Nord de Bruxelles, et plus particulièrement dans la rue d’Aerschot, lors d’une vaste opération policière, a rapporté vendredi la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode).

Trois d’entre elles ont été arrêtées judiciairement pour possession de stupéfiants, menaces et extorsion. L’opération, qui s’est déroulée sans incident, a mobilisé près de 120 policiers, avec le soutien de la police fédérale et celles des zones Bruxelles-Capitale/Ixelles et Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Anderlecht et Forest).

Cette action s’inscrit dans le cadre du plan Quartier Nord mené par la zone Bruxelles-Nord, qui vise à renforcer la sécurité publique, améliorer le sentiment de sécurité des habitants et soutenir le travail des partenaires de terrain. L’intervention ciblait un tronçon jugé particulièrement problématique de la rue d’Aerschot, où sont régulièrement constatés des faits de violence et des ventes de stupéfiants.

Considéré comme un “hotspot” dans le cadre du Plan d’action régional de lutte contre les drogues, le Quartier Nord fait l’objet d’une approche coordonnée entre acteurs de la prévention et de la répression. “L’objectif de ces opérations”, indique la police, “est aussi de garantir que les interventions sur le terrain puissent se faire en toute sécurité”. La stratégie dite des “hotspots”, lancée en avril 2024, a pour objectif de contenir les trafics, les violences et les fusillades qui touchent plusieurs quartiers sensibles de la capitale.

Belga