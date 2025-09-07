Passer la navigation
Une odeur “incommodante” dans plusieurs rues d’Ixelles: les pompiers et Vivaqua interviennent

Pompiers et Vivaqua sont en intervention ce dimanche à Ixelles après le signalement d’odeurs provenant des égouts.

Une odeur “incommodante” provenant des égouts a été signalée, ce dimanche, dans certaines rues d’Ixelles. Les pompiers de Bruxelles et Vivaqua sont actuellement sur place pour rincer le réseau d’égouttage.

À ce stade, aucune plainte médicale n’a été rapportée. Le produit à l’origine de cette odeur n’est pas encore identifié“, précise le porte-parole des pompiers Walter Derieuw, avant d’ajouter : “La population est invitée, en cas de gêne, à bien aérer les habitations“.

Voici les rues concernées par ces odeurs :

  • Rue de la Brasserie
  • Rue Alphonse Hottat
  • Avenue Auguste Rodin
  • Rue Jean Paquot
  • Avenue Emile de Beco
  • Rue Augustin Delporte
  • Avenue Emile de Beco
  • Rue Eugène Cattoir
  • Avenue de la Couronne
  • Rue de l’Orient (Etterbeek)
  • Avenue de la Force Aérienne (Etterbeek)

La rédaction – Photo : SIAMU Bruxelles

07 septembre 2025 - 12h04
Modifié le 07 septembre 2025 - 12h04
 

