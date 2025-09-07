Une odeur “incommodante” dans plusieurs rues d’Ixelles: les pompiers et Vivaqua interviennent
Pompiers et Vivaqua sont en intervention ce dimanche à Ixelles après le signalement d’odeurs provenant des égouts.
Une odeur “incommodante” provenant des égouts a été signalée, ce dimanche, dans certaines rues d’Ixelles. Les pompiers de Bruxelles et Vivaqua sont actuellement sur place pour rincer le réseau d’égouttage.
“À ce stade, aucune plainte médicale n’a été rapportée. Le produit à l’origine de cette odeur n’est pas encore identifié“, précise le porte-parole des pompiers Walter Derieuw, avant d’ajouter : “La population est invitée, en cas de gêne, à bien aérer les habitations“.
Voici les rues concernées par ces odeurs :
- Rue de la Brasserie
- Rue Alphonse Hottat
- Avenue Auguste Rodin
- Rue Jean Paquot
- Avenue Emile de Beco
- Rue Augustin Delporte
- Avenue Emile de Beco
- Rue Eugène Cattoir
- Avenue de la Couronne
- Rue de l’Orient (Etterbeek)
- Avenue de la Force Aérienne (Etterbeek)
