Une odeur “incommodante” dans plusieurs rues d’Ixelles: les pompiers et Vivaqua interviennent

Pompiers et Vivaqua sont en intervention ce dimanche à Ixelles après le signalement d’odeurs provenant des égouts.

Une odeur “incommodante” provenant des égouts a été signalée, ce dimanche, dans certaines rues d’Ixelles. Les pompiers de Bruxelles et Vivaqua sont actuellement sur place pour rincer le réseau d’égouttage.

“À ce stade, aucune plainte médicale n’a été rapportée. Le produit à l’origine de cette odeur n’est pas encore identifié“, précise le porte-parole des pompiers Walter Derieuw, avant d’ajouter : “La population est invitée, en cas de gêne, à bien aérer les habitations“.

Voici les rues concernées par ces odeurs :

Rue de la Brasserie

Rue Alphonse Hottat

Avenue Auguste Rodin

Rue Jean Paquot

Avenue Emile de Beco

Rue Augustin Delporte

Avenue Emile de Beco

Rue Eugène Cattoir

Avenue de la Couronne

Rue de l’Orient (Etterbeek)

Avenue de la Force Aérienne (Etterbeek)

