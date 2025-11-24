Une nouvelle tranche de 12e provisoires bientôt votée avec certaines priorités

Une nouvelle tranche des 12e provisoires sera votée la semaine prochaine à Bruxelles. Dans les prochaines semaines, Bruxelles dépassera le record de 541 jours sans gouvernement. Un nouveau vote qui s’inscrit dans un contexte compliqué, alors qu’on parle de shutdown budgétaire dans les prochains mois dans la capitale.

Dans ce contexte, le gouvernement respectera très strictement, au cours des trois premiers mois de 2026, la limite de dépenses fixée à trois douzièmes de ce qui était prévu dans le budget initial 2024. Il y aura des ventilations (lisez des glissements/transferts de dépenses) non pour dépenser plus mais pour pouvoir mettre en oeuvre correctement ce qui est absolument nécessaire dans ce cadre, a déclaré lundi le ministre bruxellois des Finances Dirk De Smedt.

► Reportage de Michel Geyer et Charles Carpreau