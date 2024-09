Une nouvelle marche pour le climat le 20 septembre à Bruxelles

Une marche pour le climat sera organisée le vendredi 20 septembre au départ de la gare Bruxelles-Central, ont annoncé mardi divers collectifs, dont Rise for Climate et Youth for Climate. Les militants et militantes prendront le départ dès 18h30.

Avec cette énième marche, les collectifs veulent se faire entendre. Ils demanderont, une fois de plus, le respect de l’accord de Paris et du pacte vert européen, le refus de politiques d’austérité et de “pauses climatiques” en réponse à la crise mondiale, mais aussi l’arrêt des subventions publiques aux énergies fossiles. Des concerts et prises de parole seront en outre organisés en marge de la marche, dès 17h30. Comme chaque année, le 20 septembre, des manifestations pour le climat auront lieu partout dans le monde. L’objectif est d’interpeller les chefs d’État qui se réuniront, les 22 et 23 septembre, au sommet de l’avenir des Nations unies à New-York (États-Unis).