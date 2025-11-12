Une nouvelle marche nationale de solidarité avec la Palestine prévue dimanche à Bruxelles

Une nouvelle marche nationale de solidarité avec la Palestine aura lieu dimanche à Bruxelles, ont annoncé mercredi plusieurs organisations de la société civile dans un communiqué. Parmi les initiateurs figurent l’Association belgo-palestinienne (ABP), le collectif Beitna, le CNCD-11.11.11, 11.11.11, ainsi que les syndicats FGTB et CSC.

Le rassemblement est prévu à 14h00 à la gare du Nord, avec des discours et des performances artistiques. Le cortège s’élancera vers 15h00 en direction de la place Jean Rey, en passant par la petite ceinture, pour une arrivée annoncée vers 16h30.

Les organisateurs précisent que seul le drapeau palestinien sera autorisé, “à la demande de la communauté palestinienne”, et insistent sur le caractère pacifique de la manifestation. Ils indiquent qu’“aucune apologie de crimes de guerre, ni propos antisémites, islamophobes ou racistes” ne seront tolérés.

Dans leur communiqué, les initiateurs affirment vouloir “maintenir la pression sur Israël” et dénoncent la poursuite des bombardements à Gaza malgré le cessez-le-feu précaire entré en vigueur début octobre, ainsi que la “poursuite de la colonisation en Cisjordanie”.

Le 7 septembre dernier, une précédente marche avait réuni entre 70.000 et 110.000 personnes dans les rues de Bruxelles, selon les organisateurs.