Au moins 70.000 manifestants attendus à Bruxelles pour adresser “un carton rouge” à Israël et “ses complices”

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dimanche à Bruxelles pour une nouvelle manifestation pour adresser “un carton rouge” à Israël et “ses complices”.

Plus de 200 organisations, associations et syndicats se rassembleront dimanche/aujourd’hui à Bruxelles à l’occasion d’une nouvelle manifestation destinée à dénoncer la politique d’Israël dans la guerre à Gaza, ainsi que les entreprises et États jugés complices des “crimes perpétrés par le régime israélien“. L’action, qui devrait réunir au moins 70.000 personnes selon la police, débutera à la Gare du Nord à 14h00 et se clôturera sur la place Jean Rey, au cœur du quartier européen.

La même coalition avait proposé le 15 juin dernier de tracer une ligne rouge dans les rues de Bruxelles pour dénoncer les actions d’Israël sur la bande de Gaza. La manifestation avait réuni entre 75.000 et 110.000 personnes, respectivement selon la police et les organisateurs.

Deux mois plus tard, ces organisations de la société civile appellent à un nouveau rassemblement dans la capitale, le onzième du genre depuis le début de la guerre à Gaza, pour adresser “un carton rouge” à Israël et “ses complices“. Elles demandent notamment au gouvernement belge et à l’Union européenne d’agir “face au désastre humain volontairement provoqué par Israël contre le peuple palestinien à Gaza“. La guerre à Gaza, provoquée par le 7 octobre 2023 par l’attaque sanglante du Hamas ayant fait plus de 1.200 morts en Israël, a causé la mort de plus de 63.000 personnes sur le territoire palestinien, selon des données jugées fiables par l’ONU.

“Bien que le gouvernement fédéral ait enfin décidé de prendre des mesures nationales contre Israël, celles-ci sont encore loin de remplir les obligations qui s’imposent à la Belgique“, dénonce ainsi Grégory Mauzé, porte-parole de l’Association belgo-palestinienne (ABP).

Les revendications des organisateurs demeurent les mêmes qu’en juin : un embargo militaire total contre Israël, la fin de toute coopération militaire, ou encore l’interdiction de tout investissement contribuant au maintien de l’occupation illégale en Palestine.

Belga – Photo : Belga Image (Archive 11/05/2025)