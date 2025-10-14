Une nouvelle journée de grève annoncée : le secteur public se mettra à l’arrêt le 25 novembre

Les syndicats mèneront de nouvelles actions le 25 novembre, cette fois uniquement dans le secteur public, a indiqué mardi la présidente du syndicat socialiste CGSP, Chris Reniers.

Il s’agira d’une journée de grève pour la CGSP, précise Mme Reniers. Les actions viseront à dénoncer les mesures gouvernementales qui concernent les fonctionnaires, notamment la réforme des pensions. Les employés du service public devront faire plus de concessions, assure-t-elle.

“Nous avons consacré beaucoup de temps aux négociations, mais nous n’avons pas constaté de concession concrète en réponse à nos demandes”, précise la syndicaliste.

La CGSP estime qu’il y a trop peu d’investissements dans les services publics. “Il s’agit de services qui nécessitent beaucoup de personnel, non seulement dans le secteur des soins de santé, mais aussi dans l’enseignement, les prisons, les pompiers et la police, entre autres“, explique Mme Reiners. Elle déplore des choix qui “consistent à réduire au minimum les services publics et le personnel“.

Le syndicat libéral SLFP doit encore décider en interne s’il participera à la journée d’actions, a indiqué son président Patrick Roijens.

Quant à la CSC, le comité national se prononcera jeudi, a affirmé le vice-président de la CSC Services publics, Stéphane Deldicque.

Belga – Photo : Belga Image