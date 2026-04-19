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Une nouvelle grève à la prison de Haren démarre ce soir

Le mouvement débutera dimanche soir à 22 heure, pour une durée de 24 heures. Il durera donc jusqu’à lundi soir.

Cette grève est organisée alors que plusieurs faits de violence ont eu lieu sur des agents en début de semaine au sein de l’établissement.

Le personnel dénonce un manque de sécurité. « Ces incidents sont directement liés à la surpopulation — la prison compte pour l’instant 170 détenus obligés de dormir au sol — et au manque de personnel », explique Eddy De Smedt, représentant du syndicat libéral VSOA, auprès de Belga jeudi.

■ Belga

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