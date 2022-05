Une nouvelle exposition consacrée aux trains royaux a été inaugurée par le Roi Philippe

Au musée Train World, une nouvelle exposition temporaire a été inaugurée par le Roi Philippe ce lundi. Elle est, en effet, consacrée aux liens historiques qui lient la Famille Royale et les chemins de fers.

Le train exposé depuis peu à Train World est un colosse. Né en 1912, il incarne à l’époque le top de la modernité et du bon goût. Pour cause : ce sont des wagons royaux, et ils offraient à leur royal voyageur tout le confort requis et même plus pour l’époque. Thierry Denuit, le responsable du musée, explique : “On trouve de l’électricité à bord du train pour l’éclairage, du chauffage, on a même été les premiers à installer des toilettes à bord d’un train royal“. Léopold 1er sera le grand instigateur de ces voitures royales et il a même inspiré les autres familles royales à s’en procurer aussi.

Le chemin de fer permettait, à l’époque, de soutenir l’économie florissante de la Belgique, qui était une puissance mondiale. Ces locomotives transportaient les matières premières et les hommes.

L’exposition rassemble au total cinq voitures royales, chacune témoigne de son époque. Les visiteurs pourront également y voir des reportages photo d’anciens souverains ou des plans dessinés par des ingénieurs.

■ Reportage de Michel Geyer, Marjorie Fellinger et Timothée Sempels