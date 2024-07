Comme à son habitude, le président de la N-VA n’a fait aucune déclaration à l’entrée. Selon toute vraisemblance, il devrait être prolongé, alors que les négociateurs observeront une pause estivale du 3 au 11 août.

Le formateur Bart De Wever est arrivé mercredi à 19h00 au Palais Royal à Bruxelles pour présenter au souverain le premier rapport de sa mission entamée le 10 juillet dernier.

Les cinq partis pressentis pour composer la future majorité fédérale espèrent aboutir à un accord d’ici le 20 septembre. À cette date, la Belgique doit avoir communiqué à la Commission européenne son plan budgétaire national, dans le cadre de la procédure en déficit excessif qui menace le pays.

►Formation fédérale : Bart De Wever nommé formateur par le Roi

Des prévisions actualisées du Comité de monitoring présagent de décisions difficiles: à politique constante, le déficit public pourrait atteindre 6,5% du PIB à la fin de la législature. Or, Vooruit, les Engagés et le CD&V entendent préserver le budget de la santé, l’un des plus gros postes. Et la Belgique devra également augmenter ses dépenses en matière de Défense.

Dans cette perspective, les représentants des partis de la future coalition Arizona (N-VA, CD&V, Vooruit, MR et Les Engagés) se sont retrouvés mercredi à 10h à la présidence de la Chambre pour une réunion du groupe central de négociation.

►Formation fédérale : Bart De Wever attendu mercredi à 19h au Palais royal

En plus des présidents de parti, quelques parlementaires et ministres étaient présents.

Durant cette journée de travail, les négociateurs ont passé en revue les sujets déjà traités en groupe de travail, à savoir l’Énergie, la Défense et l’Économie.

Bart De Wever prolongé comme formateur, nouveau rapport attendu le 19 août

Le Roi a prolongé la mission de Bart De Wever en tant que formateur dans le cadre de la constitution du prochain gouvernement fédéral, a annoncé le Palais mercredi soir. Le président de la N-VA était attendu à 19h00 ce mercredi soir au Palais royal. Au terme d’un entretien de plus d’une heure, il a été prolongé dans sa mission de formateur par le Roi. “Sa Majesté le Roi a reçu M. Bart De Wever en audience au Palais royal de Bruxelles. M. De Wever a fait un premier rapport au Roi sur sa mission en vue de la formation d’un nouveau gouvernement. Le prochain rapport est attendu le 19 août.”, précise le Palais.

Belga