Le roi Philippe délivre un discours politique pour la Fête nationale

Comme chaque année, le roi prononce un discours à l’occasion de la Fête nationale.

Le roi Philippe a insisté samedi, dans son discours à l’occasion de la Fête nationale, sur l’urgence budgétaire, après les crises successives auxquelles le pays a été confronté.

A l’heure de la recherche de coalitions au sein de plusieurs entités, il a appelé les partis à saisir l’opportunité des convergences existantes pour développer un projet cohérent pour le pays.

“Alors que la démocratie est sous pression dans de nombreux pays, elle reste solide chez nous. Lors de mes entretiens avec les responsables politiques, je n’ai perçu ni amertume, ni triomphalisme, mais un esprit constructif et digne“, s’est félicité le chef de l’Etat.

Autres temps électoraux, autres messages: Philippe a encouragé les efforts en direction d'”une économie qui consolide le positionnement de notre pays dans le monde“, en protégeant l’outil de production, en renforçant la compétitivité et en développant nos pôles d’excellence, et en profitant du contexte européen en faveur d’une réindustrialisation.

Le Roi a également plaidé pour des synergies entre secteurs public et privé dans plusieurs domaines comme l’éducation, la recherche, le marché de l’emploi.

Face à l'”indiscutable urgence budgétaire“, Philippe pose deux balises: veiller à ce que les réformes s’effectuent “au bénéfice de la qualité de nos services publics (…) indispensables à la cohésion de notre société et la réputation de notre pays“; et élaborer “un projet fédérateur qui parle au cœur des gens, et encourage l’entraide et l’engagement citoyen“.

Le chef de l’Etat a enfin insisté sur la relance du projet fédérateur de l’Union européenne. Il a plus fondamentalement rappelé l’impact de cette instance supranationale sur la vie de ses 450 millions d’habitants, et en termes d’indépendance vis-à-vis de l’extérieur, sans oublier son rôle sur de multiples thèmes comme la lutte contre le changement climatique ou la perte de biodiversité, et en faveur de la paix.

Belga

■ Reportage d’Arnaud Bruckner avec des images Belga

Découvrez le discours complet du Roi :