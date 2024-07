Belgian Cenotaph Parade : le couple royal à Londres, accompagné notamment d’élèves de l’École Royale Militaire

Comme chaque année, peu avant la Fête Nationale, la Défense a réalisé ce samedi la Parade belge au Cénotaphe, au coeur de Londres.

C’est une tradition, depuis 1934 : chaque année, le samedi précédant la Fête nationale, les militaires et vétérans belges défilent au centre de Londres (Royaume-Uni), en hommage aux pertes humaines de deux pays, et des liens forts qui unissent nos deux nations. Ce samedi, à l’occasion du nonantième anniversaire de l’événement, le Roi Philippe et la Reine Mathilde avaient fait le déplacement pour participer à la cérémonie.

Plusieurs détachements de la Défense belge, des vétérans ainsi que des élèves de l’École Royale Militaire, étaient présents sur place, et ont marché du Cénotaphe, à Whitehall, jusqu’aux Wellington Barracks, près de Buckingham Palace. Le nouveau chef de la Défense, le Général aviateur Frederik Vansina, était aussi sur place, ainsi que le Duc de Gloucester, le prince Richard.

Au total, vingt élèves de l’École Royale Militaire, basée à Bruxelles, étaient présents. Parmi eux, le sous-lieutenant Maxim Philippot explique ainsi que cette cérémonie est un privilège rare, réservé à la Belgique : “cette tradition remonte à la mort tragique du Roi Albert Ier, tombé d’une falaise à Marche-les-Dames en 1934” : le souverain étant aussi Colonel in Chief du 5th Princess Charlotte of Wale’s Dragoon Guards, “ce privilège a été accordé par le roi Georges V, peu après le décès de son neveu, le Roi Albert Ier, en reconnaissance de l’héroïsme et du sacrifice de l’armée belge pendant la Première Guerre Mondiale“, ajoute le Palais royal dans un communiqué.

Ainsi, “la Belgique est la seule nation ne faisant pas partie du Commonwealth à être autorisée à défiler en uniforme et en armes sur le sol britannique“, précise Maxim Philippot.

L’an dernier, environ 300 personnes avaient participé au voyage, dont une équipe de BX1. Les autorités belges avaient alors été représentées par la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR).

► Reportage sur place | Belgian Cenotaph Parade : à Londres, 300 militaires belges commémorent les combattants tués lors des deux Guerres Mondiales (17/07/2023)

ArBr avec Belga – Photo : Défense / Belfednews