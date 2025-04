Bruxelles accélère sa transition énergétique : un premier réseau de chaleur bas carbone dans le Quartier Nord

Depuis plusieurs années, Bruxelles entreprend une stratégie de décarbonation. Objectif : viser une région neutre en carbone d’ici 2050.

Pour parvenir à ses fins, la Région bruxelloise va lancer un premier réseau de chaleur et de froid dans le Quartier Nord. Il s’agit du projet Be.Share porté par Bruxelles environnement en partenariat avec Vivaqua, Sibelga, Karno, la VUB et Convivence. Selon ces organismes, les réseaux de chaleur ont été identifiés comme l’une des solutions pour éliminer progressivement l’utilisation des énergies fossiles.

Ce nouveau réseau fonctionnera à basse température et utilisera des sources d’énergie renouvelables locales, notamment grâce aux eaux usées ou sous l’espace public du parc Maximilien. Dans un premier temps, ce réseau alimentera trois immeubles de bureaux ainsi que deux bâtiments résidentiels du Foyer laekenois. Mais l’ambition est beaucoup plus large. À terme, d’autres bâtiments, publics et privés, pourraient se raccorder, ouvrant ainsi la voie à des infrastructures énergétiques mutualisées dans d’autres quartiers de la Région.

Pour Alain Maron, cette transition énergétique est d’une importance capitale. “Libérer Bruxelles de sa dépendance aux énergies fossiles est essentiel pour atteindre nos objectifs climatiques, garantir un air plus sain et maîtriser les factures énergétiques des Bruxellois·es. Be.Share est une première concrétisation de notre vision : mutualiser les ressources énergétiques pour accélérer une transition juste et efficace.”

18 mois de travaux

Actuellement, la Belgique est à la traîne puisque les réseaux de chaleur représentent moins d’1% de la fourniture énergétique chez nous, contre 15% en France et 65% en Suède. Les travaux de cet ambitieux projet commenceront d’ici la fin de l’année et dureront environ 18 mois. À terme, ce modèle pourrait être répliqué dans d’autres quartiers bruxellois, notamment ceux en reconversion comme le Quartier Européen.

Rédaction