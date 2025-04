Fusion des zones de police : “Un certain nombre de nos revendications ont été entendues”, selon un chef de corps

“La fusion annoncée des zones de police bruxelloises est une solution structurelle, et la question est de savoir comment l’améliorer. Ce n’était pas évident au départ. Mais la réunion que nous avons eue avec le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, a clairement montré qu’un certain nombre de nos revendications ont été entendues”, a déclaré Olivier Slosse, chef de la zone de police de Bruxelles-Nord, mardi au Parlement bruxellois.

La commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois a auditionné mardi les chefs de police des zones de police Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, Olivier Slosse et Jurgen De Landsheer, à propos des problèmes liés à la drogue en Région bruxelloise. Ils ont fourni un aperçu détaillé de la situation sur le terrain et ont répondu en détail aux nombreuses questions des députés. Olivier Slosse a également averti que la période de transition ne devrait pas durer trop longtemps car la fusion imminente des six zones bruxelloises pourrait tout paralyser. Est-ce le moment d’investir ? Il y aura aussi une reprise des dettes, a observé le chef de corps. En ce qui concerne le niveau régional bruxellois, on devrait rapidement se rendre compte de l’ampleur de l’effort à réaliser, a-t-il estimé.

Le financement de la police locale est assuré en partie par les communes et la région. Olivier Slosse et Jurgen De Landsheer ont également souligné le manque de personnel et de ressources dans les zones de police. Par exemple, le cadre de la zone Nord n’est rempli qu’à 80%. Olivier Slosse a également plaidé pour que les zones de police bruxelloises puissent d’abord se concentrer sur le travail en terrain connu. Le principe de solidarité entre les zones de police fait que les policiers bruxellois sont appelés à apporter leur soutien pour des matchs de football à la côte. Il est également nécessaire d’accroître la capacité d’enquête au sein des zones. En outre, une approche intégrée de la criminalité est nécessaire. Cela nécessite également de regarder au-delà des compétences de la seule police. Les organisations qui travaillent sur ces aspects doivent disposer de ressources suffisantes pour fonctionner correctement. Une simplification est également nécessaire. Aujourd’hui, les organisations néerlandophones et francophones ont des méthodes différentes. Dans le cas de violences interfamiliales, il existe même des règles éthiques différentes.

