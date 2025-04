Fermeture nocturne de l’E411/A4 du 22 au 26 avril à Corroy-le-Grand vers Bruxelles

Les usagers circulant sur l’E411/A4 vers Bruxelles seront déviés par l’échangeur n°9 « Corroy-le-Grand »

La E411/A4 sera fermée la nuit, de mardi à samedi,, en direction de Bruxelles, à hauteur de l’échangeur n°9 “Corroy- le-Grand”, ont indiqué la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico), InBw (intercommunale du Brabant wallon) et leur partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures. Concrètement, l’autoroute sera fermée toutes les nuits, de mardi à samedi, entre 21h et 5h30.

Ils seront invités à quitter l’autoroute à hauteur de la sortie n°9 « Corroy-le-Grand » et remonter plus loin sur la même E411/A4 via l’accès n°9 « Corroy-le-Grand ». Cette fermeture a lieu dans le cadre des travaux d’aménagement du premier échangeur en diamant de Wallonie. L’échangeur en diamant, utilisé notamment aux États-Unis, a pour avantage de faciliter les manœuvres de tourne-à-gauche.

Débuté en 2023, ce chantier vise à fluidifier la circulation sur le carrefour formé par la N4-N25-E411/A4 à Mont-Saint-Guibert. Le projet représente un budget de 24 millions d’euros hors TVA. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2026.

Belga