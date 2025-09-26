Une nonagénaire légèrement blessée dans un incendie d’appartement à Jette

Un incendie s’est déclaré vendredi matin vers 08h20 dans un appartement du 7e étage d’un immeuble de 12 niveaux situé avenue de l’Exposition à Jette, indiquent les pompiers de Bruxelles.

Avec les services médicaux d’urgence 112 et la police de la zone Bruxelles-Ouest, ils sont intervenus rapidement après l’appel d’une voisine, qui avait entendu l’alarme incendie.

L’occupante du logement, une femme âgée de plus de 90 ans, a été réveillée à temps. Elle n’a toutefois pas quitté son appartement immédiatement et s’est finalement réfugiée au 8e étage, où elle a été prise en charge par les pompiers. Selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, la porte de l’appartement étant restée ouverte, une importante fumée s’est propagée dans la cage d’escalier, compliquant l’évacuation des habitants.

La victime a été légèrement brûlée et transportée à l’hôpital. Son état n’est pas jugé critique. Les pompiers ont attaqué le foyer depuis l’extérieur à l’aide d’une échelle aérienne et d’une lance haute pression, ce qui a permis de maîtriser rapidement les flammes. L’origine du sinistre semble accidentelle mais reste à déterminer. L’appartement est déclaré inhabitable. Les services de Sibelga ont coupé l’électricité et le gaz par mesure de sécurité. Après ventilation des lieux et contrôle du taux de monoxyde de carbone, l’ensemble de l’immeuble a pu être libéré vers 10h00.

Aucun autre résident n’a été blessé, mais plusieurs appartements ont été brièvement évacués le temps de l’intervention. Les pompiers rappellent l’importance de fermer les portes en cas d’incendie afin de limiter la propagation de la fumée.

Belga/Photos et vidéo : pompiers de Bruxelles