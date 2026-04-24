Une montgolfière sur la place de la Bourse pour le World Wish Day

L’association Make-A-Wish Belgium installera une montgolfière sur la place de la Bourse à Bruxelles mercredi 29 avril, à l’occasion du World Wish Day, journée mondiale consacrée à la réalisation des vœux d’enfants gravement malades, annonce-t-elle vendredi.

La montgolfière sera gonflée entre 18h00 et 21h30, en collaboration avec le Belgian Balloon Club. Lors de cette action, les passants seront invités à accrocher leurs propres souhaits à la nacelle de l’appareil. L’opération sera annulée en cas de fortes pluies ou de vent, précise l’organisation.

En marge de cette installation, la célèbre statue du Manneken Pis revêtira les couleurs de l’association caritative le même jour, de 09h00 à 18h00.

Le World Wish Day est célébré chaque 29 avril en mémoire du premier vœu réalisé par l’organisation en 1980, celui d’un garçon prénommé Christopher qui rêvait de devenir policier. Depuis, plus de 650.000 enfants dans le monde ont vu leur vœu exaucé. En Belgique, l’association réalise près de 300 vœux par an, mais des centaines restent en attente.

Belga/Photo d’illustration Belga