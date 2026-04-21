Une marche mercredi à Bruxelles pour dénoncer le manque d’aide humanitaire à Gaza

L’organisation pro-palestinienne Global Sumud organise mercredi une nouvelle marche à Bruxelles pour dénoncer le manque d’aide humanitaire dans la bande de Gaza ainsi que les livraisons d’armes à Israël.

Parmi les participants annoncés figurent notamment l’eurodéputée française Rima Hassan et Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’Onu sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés.

Global Sumud organisera tout au long de la journée une série de conférences avec différents experts des Nations unies. L’objectif est de faire signer en fin de journée une “Déclaration de Bruxelles”, réclamant l’ouverture d’un corridor humanitaire pour Gaza. L’organisation demande également l’arrêt des livraisons d’armes à Israël et la fin de l’occupation illégale des territoires palestiniens. En Belgique, un embargo sur les livraisons d’armes à destination d’Israël est déjà en vigueur.

Après la signature de la déclaration, une marche partira vers 18h00 à travers la capitale. Le cortège s’élancera du Mont des Arts pour rejoindre le Parlement européen.

Francesca Albanese sera présente, tout comme plusieurs autres représentants des Nations unies, ainsi que l’ancienne eurodéputée et actuelle ministre espagnole de la Jeunesse Sira Rego et l’ancien leader du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn.

Selon Global Sumud, l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan participera également à l’action. Cette présence est notable, car la justice française mène une enquête à son encontre pour apologie du terrorisme.

Un porte-parole belge de Global Sumud a par ailleurs indiqué que l’organisation “condamne toute forme de violence” et “considère la résistance non violente comme un principe fondamental”.

Global Sumud est à l’origine de la flotte humanitaire partie la semaine dernière de Barcelone en direction de Gaza, dans une nouvelle tentative de briser le blocus israélien.

Belga