Une manifestation contre le racisme réunit 500 personnes sur la place de l’Albertine

Environ 500 personnes ont répondu samedi en début d’après-midi à l’appel de la Plateforme 21/03 pour une manifestation contre le racisme, organisée place de l’Albertine à Bruxelles à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

Avant le départ d’un cortège dans les rues du centre-ville, plusieurs prises de parole d’associations et de syndicats, entrecoupées de chants, ont rythmé le rassemblement. Dans la foule, des participants brandissaient des calicots sur lesquels on pouvait lire notamment “Nous sommes tous migrants“, “Non aux visites domiciliaires“, “L’humain avant le profit” ou encore “Niemand is illegaal” (“Personne n’est illégal”, NDLR).

La Plateforme 21/03 a dénoncé l’absence persistante d’un plan d’action national contre le racisme, alors que la Belgique s’était engagée il y a 25 ans, lors de la conférence de Durban, à en élaborer un. La coalition estime que le racisme reste ancré dans les structures, les lois et les institutions, et critique des politiques fédérales et régionales qui, selon elle, aggravent les inégalités sociales et raciales.

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Les organisateurs ont notamment pointé la limitation de la durée du chômage, le durcissement des conditions d’accès à la pension, la flexibilisation du travail, ainsi que la politique d’asile et de migration. Ils ont aussi dénoncé la réduction des moyens accordés à des associations de la société civile et à Unia, ainsi que la criminalisation croissante de la contestation.

Créée en 2017, la Plateforme 21/03 rassemble des organisations de la société civile et des militants engagés contre le racisme structurel. Elle avait appelé à manifester samedi à Bruxelles, mais aussi à Liège, Charleroi, Verviers, Gand et Anvers, pour réclamer une société garantissant les mêmes droits à tous, indépendamment de l’origine, de la couleur de peau, de la religion, du statut de séjour ou de la classe sociale.

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