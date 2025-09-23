Une maison rendue inhabitable après un incendie nocturne à Ixelles

Un violent incendie a éclaté dans la nuit de lundi à mardi dans une maison unifamiliale de l’avenue Louis Lepoutre, à Ixelles, rendant le bâtiment totalement inhabitable, a indiqué mardi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les services d’incendie et de secours ont été appelés vers 02h15 pour un feu déclaré au premier étage d’une habitation de deux niveaux. À leur arrivée, les pompiers ont découvert un incendie déjà bien développé. La résidente avait pu se mettre en sécurité avant leur arrivée. “Lors de l’opération de “search & rescue”, nous avons également pu sauver son chat”, a précisé Walter Derieuw. Le sinistre a été maîtrisé, mais l’ampleur des dégâts rend la maison inhabitable. La propriétaire est hébergée provisoirement chez ses enfants. Par mesure de sécurité, la police a fait évacuer les deux habitations voisines. “Elles ont ensuite été ventilées et contrôlées pour vérifier l’absence de monoxyde de carbone, ce qui a permis aux occupants de regagner leurs logements”, a ajouté le porte-parole.

Selon les pompiers, l’origine du feu est accidentelle, même si une enquête doit encore en déterminer les circonstances exactes. Ils rappellent toutefois quelques règles de prudence concernant l’usage des bougies : “Placez-les toujours sur une surface stable, éloignées de tout matériau inflammable, et ne les laissez jamais brûler sans surveillance”, insiste Walter Derieuw.

Belga