Une maison inhabitable après un incendie dans les combles à Laeken

Un violent incendie de grenier est survenu samedi soir dans une maison mitoyenne à Laeken, en Région bruxelloise. Deux enfants ont été légèrement intoxiqués par la fumée. L’incendie et une fuite d’eau ont rendu la maison inhabitable, selon les pompiers de Bruxelles.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux de l’incendie, rue Théophile de Baisieux, samedi vers 20h00. À leur arrivée, il est apparu qu’il s’agissait d’un bâtiment de deux étages, le feu se propageant dans un espace sous le toit.

Quatorze personnes se trouvaient dans le bâtiment et ont été évacuées par la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles“, a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “Deux enfants ont été examinés et soignés sur place par un médecin du SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation). Ils n’ont pas dû être hospitalisés.

La maison contenait de nombreux objets, ce qui a entraîné une importante charge inflammatoire. Une fois l’incendie éteint, les opérations de nettoyage ont pris un temps considérable. “Une fuite d’eau s’est également produite pendant l’incendie“, a poursuivi le porte-parole des pompiers. “L’eau, le gaz et l’électricité ont été coupés, ce qui a rendu la maison en partie inhabitable. La police et les services sociaux hébergent les habitants.

Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles

31 août 2025 - 11h48
Modifié le 31 août 2025 - 11h48
 

