Une journée de l’emploi consacrée au secteur des soins

Une journée de l’emploi consacrée au secteur des soins de santé se tiendra le 12 novembre à Bruxelles, à l’initiative d’Actiris, de la Cité des métiers et de GIBBIS, la fédération des établissements de soins publics et privés du territoire bruxellois.

L’événement, qui se déroulera à la Tour Astro, à Saint-Josse-ten-Noode, vise à faire découvrir les métiers du soin aux chercheurs et chercheuses d’emploi de la région.
Les participants pourront rencontrer des experts du secteur, des partenaires de formation ainsi que des organismes proposant un accompagnement, en français et en néerlandais. L’après-midi sera accessible à tout le monde sans inscription et ciblera plus particulièrement les jeunes, les nouveaux diplômés ainsi que les personnes en reconversion professionnelle.
Cette initiative s’inscrit également dans le contexte de la réforme des allocations de chômage. L’objectif d’Actiris est d’accompagner tous les demandeurs d’emploi à (re)trouver une nouvelle activité professionnelle, en particulier ceux qui pourraient être touchés à court terme par la réforme. À ce jour, 700 demandeurs d’emploi bruxellois se sont déjà inscrits à cette journée de l’emploi.
