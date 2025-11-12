Une journée de l’emploi consacrée au secteur des soins de santé dans le contexte de la réforme du chômage

Une journée de l’emploi consacrée au secteur des soins de santé s’est tenue ce 12 novembre à Bruxelles, à l’initiative d’Actiris, de la Cité des métiers et de GIBBIS, la fédération des établissements de soins publics et privés du territoire bruxellois.

L’événement, s’est déroulé à la Tour Astro, à Saint-Josse-ten-Noode, et visait à faire découvrir les métiers du soin aux chercheurs et chercheuses d’emploi de la région.

L’occasion pour les participants de rencontrer des experts du secteur, des partenaires de formation ainsi que des organismes proposant un accompagnement, en français et en néerlandais. Une après-midi accessible à tout le monde sans inscription, mais qui ciblait plus particulièrement les jeunes, les nouveaux diplômés ainsi que les personnes en reconversion professionnelle.

Cette initiative s’inscrit également dans le contexte de la réforme des allocations de chômage. L’objectif d’Actiris est d’accompagner tous les demandeurs d’emploi à (re)trouver une nouvelle activité professionnelle, en particulier ceux qui pourraient être touchés à court terme par la réforme.

Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Thomas Dufrane et Charles Carpreau