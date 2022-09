Une interview de Rajae Maouane dans un manuel scolaire : l’éditeur va corriger son manuel

La maison d’édition indique qu’il n’y avait “aucune volonté de propagande politique” dans cette interview.

La polémique politique a fait couler beaucoup d’encre, ce jeudi : sur quatre pages du chapitre 7 du nouveau manuel Tangram 2 paru aux éditions Plantyn et destiné aux cours de français, les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont pu découvrir une interview de la co-présidente d’Ecolo Rajae Maouane. Interrogée par l’équipe de Tangram elle-même, l’écologiste y répond à une série de questions sur son parcours, ses priorités politiques, ses modèles, etc. L’interview d’une personnalité politique dans un programme scolaire destiné aux élèves de l’enseignement secondaire inférieur a rapidement suscité des réactions.

La ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) a demandé l’ouverture d’une enquête administrative. Cette enquête a pour objectif de vérifier la compatibilité du manuel avec la charte à laquelle sont soumis les éditeurs ainsi qu’avec les principes de la loi sur le pacte scolaire, qui interdit toute propagande politique à l’école, rappelle son cabinet. Et d’ajouter : “Si cette enquête met en évidence que la législation n’est pas respectée, une procédure de retrait de l’agrément du manuel sera entamée“.

“Une véritable erreur humaine”

Les éditions Plantyn se sont pour leur part excusées de la publication de cette interview. “La diffusion d’une interview d’une personnalité politique dans l’un de nos manuels scolaires constitue une véritable erreur humaine que nous regrettons et dont nous entendons pleinement assumer la responsabilité“, a commenté l’éditeur sollicité par Belga.

“Cette interview s’intègre dans un vaste et ambitieux processus pédagogique développé tout au long du manuel. Nous estimions pertinent d’évoquer le parcours de cette femme issue de la diversité et comptant aujourd’hui parmi les principales personnalités politiques du pays. Si l’intention didactique est louable et ne revêt en aucun cas une volonté de propagande politique, elle contrevient directement aux règles clairement définies en matière de contenus politiques dans les écoles“, reconnaît l’éditeur.

Dans les prochains jours, une version revue et corrigée du manuel Tangram 2 sera proposée en libre accès via la plateforme Scoodle à l’ensemble des écoles. Il sera ensuite transmis en version papier aux écoles qui ont fait l’acquisition du manuel. En attendant ces adaptations, Plantyn invite les enseignants concernés “à postposer le traitement du chapitre litigieux et à le retirer du manuel”.

SSur Twitter, la co-présidente d’Ecolo Rajae Maouane a également réagi à la polémique : “Je ne suis bien sûr pas responsable des choix éditoriaux des rédacteurs et éditeurs dont je respecte à 1000% la liberté éditoriale. Par ailleurs, bien au-delà de la question de mon parti, c’est important pour moi de montrer aux jeunes que la politique peut aussi être le terrain des jeunes, mais aussi des femmes. Créer des inspirations pour renforcer la démocratie est important à mes yeux, pour que la classe politique soit le plus possible représentative de la population”.

Avec Belga – Photo : Belga/Anthony Malagoli