Une “habitation protégée” à Uccle pour accueillir les mamans sortant d’une hospitalisation

L’Initiative d’Habitation Protégée sert de lieu de transition entre une hospitalisation et la vie de maman à la maison.

Cette maison fraîchement rénovée propose un encadrement psycho-social vers la réinsertion. Les mamans et leurs bébés qui y vivent sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire, dont une kiné, une infirmière, une psychiatre et une éducatrice spécialisée. L’Initiative d’Habitation Protégée offre à la fois une écoute et une aide médicale, mais aussi un accompagnement dans les petits gestes du quotidien. Aujourd’hui, deux mères et leur bébé y vivent, mais il reste encore trois places. Les locataires pourront y rester entre six mois et deux ans.

■ Reportage de Camille-Flora Damanet, Massimo Pané et Besnik Nikqi