Une grève de la faim et un Sit In devant l’office des étrangers tout le mois d’août

Pour dénoncer la situation, la politique de migration et d’asile, le collectif des sans-papiers de Belgique vont faire une action forte du 1er au 31 août.

Afin de dénoncer l’urgence de la situation sanitaire de certains demandeurs d’asile et l’inégalité de traitement des dossiers, le collectif des sans-papiers de Belgique entamera une grève de la faim illimitée à partir du 1er août au siège du collectif. De plus, chaque lundi et vendredi, du 1er au 31 août, un Sit In sera organisé devant la direction générale de l’office des étrangers, de 10h à 13h.

L’objectif de ces actions pacifiques est d’arriver à une action nationale globale pour demander une loi de régularisation comme celle de 1999.

12.000 dossiers de demandeurs d’asile sont en retard de traitement

D’après le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), pour 12.000 dossiers, il y aurait un retard important. Selon les réglementations européennes, il faut une moyenne de six mois dans le traitement d’un dossier. Cependant, pour certains, cela fait plus de trois ans que la demande a été introduite.

Ca.Pa / image : BX1