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Une grève dans toutes les prisons belges le 11 mai prochain annoncée par les syndicats

Les syndicats appellent à une grève dans toutes les prisons belges le 11 mai, ont-ils annoncé mardi après une entrevue avec la direction et le cabinet de la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V).

Les syndicats affirment vouloir mener une action contre la surpopulation, la charge de travail élevée et l’agressivité croissante. Selon eux, les problèmes structurels doivent être traités de toute urgence.

Quand le gouvernement assumera-t-il enfin ses responsabilités et interviendra-t-il pour résoudre cette crise humanitaire indigne dans les prisons?“, s’interrogent-ils.

Belga – Photo : BX1

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