Maimouna, 13 ans, a disparu depuis dimanche à Bruxelles : l’avez-vous vue ?

A la requête du juge d’instruction de Mons et en collaboration avec Child Focus, la police fédérale a publié, samedi, un avis de recherche pour retrouver la jeune Maimouna Konaté âgée de 13 ans. Celle-ci a été vue pour la dernière fois le dimanche 22 février 2026 vers 07h30 à la gare de Bruxelles-Nord.

Maimouna est de nationalité ivoirienne. Elle s’exprime dans sa langue maternelle et en français. Elle mesure 1m50, est de corpulence normale et a les cheveux noirs tressés.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en jeans bleu clair, un sweat à capuche vert avec des motifs et des tongs blanches.

Elle était accompagnée d’un homme âgé d’une quarantaine d’années et de corpulence forte. Celui-ci portait un pantalon de training noir avec des bandes blanches sur les côtés, une veste noire et rouge de l’équipe nationale de football belge et une casquette noire avec un logo blanc. Les enquêteurs demandent à cet homme de se manifester auprès des services de police.

“Si vous avez vu Maimouna KONATÉ ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve ou si vous reconnaissez cet homme, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu ou via Child Focus au n°116 000. Vous pouvez également prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300“, ajoute la police.

Belga – Photo : Police fédérale