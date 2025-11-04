Une femme refoulée lors d’une fausse couche : elle porte plainte contre l’UZ Brussel

Une patiente a porté plainte contre l’UZ Brussel : le 13 octobre dernier, elle n’aurait pas été soignée par un médecin de l’hôpital, alors qu’elle faisait une fausse couche, avant d’être refoulée et emmenée au commissariat.

Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 13 au 14 octobre dernier : une patiente porte plainte contre un médecin de garde l’UZ Brussel et contre des policiers de la zone Ouest, suite à la manière dont sa fausse couche a été prise en charge, rapporte le site Bruxelles Today. Arrivée aux urgences pour une fausse couche, elle estime que sa situation a été ignorée par le médecin, alors qu’elle se plaignait de fortes douleurs et d’une hémorragie. Selon son avocate, Selma Benkhelifa, le docteur lui aurait demandé si elle parlait néerlandais (ce qui n’était pas le cas), puis se serait limité à une prise de tension et à lui donner un antidouleur. Lorsqu’elle aurait insisté pour se faire soigner, la sécurité puis la police auraient été appelées pour lui faire quitter les lieux, le médecin estimant même qu’elle n’était pas enceinte.

Emmenée au poste de police, elle aurait été enfermée en cellule et insultée. Plus tard, elle aurait finalement été transférée dans un autre hôpital, où la fausse couche a bien été confirmée.

Contacté par Bruzz, l’hôpital confirme qu’une plainte a été déposée contre eux et qu’une enquête interne est ouverte. Cette plainte vise le médecin et les policiers. Le centre Unia a aussi été contacté, et le collège de police sera interpellé par un conseiller communal sur ce dossier. Selon l’avocate Selma Benkhelifa, il s’agit ici d’une illustration de ce qui est parfois appelé le ‘syndrome méditerranéen’, le stéréotype raciste que certains patients, d’origine méditerranéenne ou racisée, exagéreraient leurs douleurs et symptômes, entraînant une prise en charge différente.

■ Les explications dans Bonjour Bruxelles