Une femme grièvement intoxiquée dans l’incendie de son appartement à Woluwe-Saint-Lambert

“La police, présente sur place, a coordonné l’évacuation des habitants”, a précisé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. “Nos équipes ont procédé à l’extinction et aux opérations de recherche. L’occupante, âgée, de l’appartement sinistré a été retrouvée inconsciente dans la salle de bains. Elle a été immédiatement prise en charge par les équipes médicales présentes.”

Après une réanimation, la victime, gravement intoxiquée par la fumée, a été transportée dans un état inquiétant vers l’Hôpital Militaire, a ajouté M. Derieuw.

L’appartement a été déclaré inhabitable et les installations techniques ont été coupées par Sibelga, le gestionnaire des réseaux de distribution de gaz et d’électricité dans la capitale.

Les autres résidents ont pu regagner leur logement. La cause du sinistre doit encore être déterminée.

