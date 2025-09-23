Une exposition sur la réalité des enfants à Gaza au Pavillon Horta-Lambeaux à Bruxelles

Elle témoignera de la dure réalité des enfants qui grandissent dans l’une des régions les plus fragiles du monde, décrit l’Unicef mardi.

Le Pavillon Horta-Lambeaux du parc du Cinquantenaire, à Bruxelles, accueillera l’exposition photographique itinérante “Un point d’interrogation plane sur Gaza” du 3 au 22 octobre.

Les journalistes internationaux n’ont pas librement accès à la bande de Gaza et les histoires présentées dans l’exposition sont donc l’oeuvre de photographes et de vidéographes palestiniens. L’événement propose également des ambiances sonores qui proviennent du territoire palestinien. Malgré certains enregistrements endommagés, chaque fragment a été restauré pour restituer le quotidien des Gazaouis, au coeur des rues, des maisons et des abris de la région. L’exposition n’est pas qu’une collection de photographies, mais représente aussi un appel à la réflexion, à un cessez-le-feu immédiat et permanent, à la libération des otages et à un monde plus juste pour tous les enfants, explique l’Unicef. “L’exposition souhaite faire entendre au monde que ces enfants ne sont pas oubliés.”

L’organisation rappelle que les violences dans la bande de Gaza ont coûté la vie à plus de 19.000 enfants depuis octobre 2023, alors que le territoire est assailli par l’armée israélienne. L’accès limité à l’aide humanitaire a entraîné une famine et les maladies se propagent rapidement, en particulier chez les jeunes enfants. “La bande de Gaza est devenue l’un des endroits les plus inhumains au monde pour les enfants”, insiste-t-elle. Cette exposition gratuite est le fuit d’une coopération entre l’Union européenne, Unicef State of Palestine Office et le comité national belge pour l’Unicef. L’organisation reste l’une des rares agences des Nations Unies encore en mesure d’apporter son aide dans la bande de Gaza.

Belga