Une exposition européenne sur la résistance aux antimicrobiens s’installe à Bruxelles

Une exposition européenne itinérante visant à sensibiliser à la résistance aux antimicrobiens (AMR) à travers l’art s’est ouverte mardi à Bruxelles sur la place de la Monnaie, a indiqué le SPF Santé publique.

L’évènement, intitulé “Sketching Antimicrobial Resistance: Thirty stories, One Health”, rassemble trente illustrateurs de trente pays. L’illustratice Laura Janssens représente la Belgique et explore la question “comment la résistance se propage-t-elle ?” avec son oeuvre. “Grâce au projet, j’ai appris comment les microbes résistants pouvaient se déplacer : non seulement via les humains, mais aussi par l’eau, les eaux usées, l’air, ou encore nos animaux domestiques”, précise l’artiste, citée dans le communiqué.

L’exposition a d’abord été présentée à Vienne et Varsovie avant d’arriver à Bruxelles. Des tableaux explicatifs en français, néerlandais et anglais sont installés et un audioguide permet aux visiteurs de découvrir chaque illustration plus en profondeur jusqu’au 24 mars.

L’évènement est porté par EU-JAMRAI 2, la seconde action conjointe européenne sur la résistance aux antimicrobiens et les infections associées aux soins. “La résistance aux antimicrobiens nous menace toutes et tous, quel que soit notre profil ou l’endroit où nous vivons”, a déclaré la directrice générale de la Santé et de la Sécurité alimentaire (DG Sante) à la Commission européenne, Sandra Gallina, lors de l’inauguration.

Selon le SPF Santé publique, la résistance aux antimicrobiens est responsable de plus de 33.000 décès chaque année dans l’Union européenne et d’un coût social estimé à 1,5 milliard d’euros. Elle survient lorsque des bactéries, virus ou champignons cessent de répondre aux médicaments conçus pour les éliminer.

Belga