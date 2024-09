Une exposition dédiée au velours au Musée Horta à Saint-Gilles

Parmi les personnes invitées à ornementer les pièces de la maison de l’architecte Victor Horta (1861-1947), figure la créatrice Louisa Carmona.

Cinq artistes ont habillé la Maison Horta, l’un des joyaux bruxellois de l’Art Nouveau, à l’occasion de l’exposition baptisée “Comme sur du velours. Le textile s’empare des murs du Musée Horta”. Leurs créations seront visibles dès vendredi, pour le “Brussels Design September”, et jusqu’au 30 juin prochain.

La designer a investi la cuisine et la buanderie. Elle y a transformé du velours 100% bouclé en lin et en coton en objets usuels, “donnant corps aux gestes et travaux qui ont longtemps animé ces lieux”. Les sœurs Flore et Pauline Fockedey ont, elles, transformé la “breakfast room” en un étui de velours. Pour le “boudoir de Madame”, Elise Peroi a confectionné un théâtre de marionnettes “en hommage aux fleurs”, qui fait écho à l’architecture théâtrale de l’entrée de cette pièce et au jardin.

Enfin, l’artiste Marc Van Hoe a lui aussi contribué à cette exposition, dévoilant le velours “comme lustre tactile et comme matérialisation du temps et de l’histoire” dans le salon de famille. Cette exposition est dédiée au velours, un textile souvent utilisé pour l’ameublement, notamment en raison du “goût prononcé” de Victor Horta pour le tissu. “Le textile pour s’isoler des regards de la rue occupait une place importante au 19e siècle”, a, par ailleurs, indiqué le conservateur Benjamin Zurstrassen. Les artistes ont collaboré avec différents artisans pour concevoir leurs créations, à l’instar des sabreuses de velours Florence et Martine Moulis. “Cet événement s’inscrit dans notre volonté de faire de la Maison Horta une sorte de laboratoire. Il s’agit d’une manière d’en faire un espace vivant”, a ajouté le conservateur. Les œuvres sont à découvrir tous les jours, à l’exception du lundi, au Musée Horta à Saint-Gilles.

Belga