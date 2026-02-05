Le tunnel Reyers rouvert après un incendie de voiture

Une voiture en feu dans le tunnel Reyers a provoqué une épaisse fumée noire ce jeudi. Le tunnel a été fermé dans les deux directions pendant un peu moins de deux heures avant de rouvrir vers 17h30.

Une épaisse fumée noire s’échappait du tunnel Reyers-Meiser en provenance de l’E40, ce jeudi après-midi. après un incendie de voiture dans le tunnel. “Nos équipes sont sur place et l’incendie a été maitrisé“, a déclaré le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. “Un véhicule thermique a pris feu suite à une défaillance mécanique/technique. Les deux occupants ont quitté le tunnel à pied sens inverse pour éviter la fumée“, a détaillé le porte-parole des pompiers. “Il faudra attendre l’inspection des installations de signalisation et de sécurisation avant de rouvrir (le tunnel, NDLR)”, a ajouté Walter Derieuw. Les pompiers ont quitté les lieux. La police et Bruxelles-Mobilité ont pris le relais de la gestion de l’incident.

Le tunnel a été rouvert dans les deux directions, après inspection des installations de signalisation et de sécurisation.

Les pompiers ont tenu à rappeler quelques gestes en cas d’incendie de véhicule dans les tunnels bruxellois. “Si votre véhicule prend feu, sortez votre véhicule hors du tunnel dans la mesure du possible. Si ce n’est pas possible, arrêtez-vous rapidement, rangez-vous à droite, coupez le moteur et laissez la clé sur le contact“, ont indiqué les pompiers, qui précisent qu’il faut ensuite activer les feux de détresse, faire sortir immédiatement tous les occupants du véhicule, suivre les issues de secours et s’éloigner à contre-sens de la circulation. Une fois cela effectué, les secours doivent être alertés via un poste d’appel d’urgence dans le tunnel.

“Pour les autres usagers dans le tunnel : stationnez votre véhicule le plus à droite possible, activez les feux de détresse, laissez la clé sur le contact, quittez le véhicule et suivez les issues de secours.” Les pompiers insistent sur l’importance de laisser un passage libre maximal pour les services de secours.

Dans le cas où un usager de la route s’approche d’un tunnel où un véhicule est en feu, il ne faut pas entrer dans le tunnel, garder ses distances, et suivre les consignes de la signalisation, de la police ou de l’exploitant du tunnel.

Avec Belga – Images : BX1