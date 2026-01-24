Une enquête ouverte après l’usurpation d’identité du roi Philippe par des escrocs

Les personnes visées par cette arnaque “sont minutieusement sélectionnées sur base de leurs connexions éventuelles avec la famille royale”, indique le parquet fédéral par communiqué. Elles ont été contactées par téléphone, via WhatsApp ou par e-mail. Les escrocs demandent ainsi un soutien financier dans le but de libérer des prétendus journalistes belges qui seraient retenus en otage en Syrie. La majeure partie des victimes se sont vite rendu compte de la supercherie, mais dans un seul cas, de l’argent a été transféré.

L’enquête a aussi révélé que les victimes ont été invitées à un entretien vidéo avec le Roi. Les images de cet entretien “sont vraisemblablement générées par intelligence artificielle”, précise le parquet.

Après une période sans nouveau signalement, les appels ont repris au début du mois de janvier 2026.

Des chefs d’entreprise ont par ailleurs reçu de fausses invitations et demandes de contribution à un dîner de gala fictif de la Fondation Roi Baudouin, prétendument prévu en février ou en avril 2026. “Tout appel (de ce type) est frauduleux”, a précisé la fondation, qui annonce transmettre au parquet toute notification de personnes vigilantes sur ce sujet.

Une enquête est désormais menée par le parquet fédéral avec la Federal Computer Crime Unit (FCCU) et d’autres services spécialisés de la police fédérale.

Belga