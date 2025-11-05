Une dentelle d’exception rejoint les collections du Musée Mode & Dentelle

L’œuvre récemment acquise est ornée de végétaux. Feuilles nervurées de marronnier, dahlias, guirlandes de vigne et grappes de raisin, pivoines, roses, digitales, campanules et hortensias composent le cœur de l’œuvre. Chacun de ses angles reprend ces motifs au sein de grands médaillons en forme de goutte, tandis que les bordures se parent de trois médaillons reproduisant ces mêmes éléments. L’ensemble est encadré d’une large bordure foisonnante où se déploient à nouveau les motifs floraux.

Si la fonction exacte de la création textile (voile, châle carré, cape ou nappe) n’a pas encore été identifiée, le point de gaze, technique particulièrement dispendieuse, était réservé aux pièces prestigieuses. Il s’agissait donc probablement d’une commande ou d’une œuvre de démonstration.

“Cette pièce remarquable témoigne de l’excellence de la production bruxelloise de dentelle, qui fit la renommée de la ville du 18e au début du 20e siècle”, souligne le musée.

Ce dernier précise que l’acquisition de cette pièce a été rendue possible grâce au soutien du Fonds Marie-Jeanne Dauchy, géré par la Fondation Roi Baudouin, qui la lui a confiée en dépôt.

Belga – Photo : Camille Crucifix