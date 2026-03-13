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Une date supplémentaire pour la rave dans le tunnel du Cinquantenaire

Après la vente en quelques minutes des places pour le samedi 4 avril, le Listen Festival et Hangar annoncent une soirée supplémentaire dans le tunnel du Cinquantenaire.

“Nous avons travaillé d’arrache-pied ces deux derniers jours et nous sommes ravis de vous annoncer que… La deuxième journée est désormais confirmée à 100 % pour le dimanche 5 avril (le lundi étant férié), avec une nouvelle programmation passionnante !”, a annoncé jeudi Listen Festival sur ses réseaux sociaux.

Après une édition organisée en 2024 dans le tunnel Louise, l’événement investit cette fois le Cinquantenaire. Les participants pourront danser sur les bandes de circulation durant neuf heures. Deux scènes sont prévues, avec en tête d’affiche le 4 avril, la DJ et productrice techno néerlandaise KI/KI. Il faudra encore un peu patienter avant de connaitre le line up de cette soirée supplémentaire mais l’inscription pour les tickets est déjà ouverte.

 

 

 

 

 

 

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