Listen Festival organise une rave dans le tunnel du Cinquantenaire le 4 avril

Le Listen Festival et Hangar s’associent à nouveau pour une rave souterraine. Le samedi 4 avril, le tunnel situé sous le Parc du Cinquantenaire sera exceptionnellement fermé à la circulation afin d’accueillir un événement techno de neuf heures.

S’il faudra patienter jusqu’en novembre 2026 pour la prochaine édition complète du Listen Festival, les organisateurs relancent dès ce printemps “The Tunnels”. Le principe reste le même : transformer, le temps d’une soirée, un tunnel routier bruxellois en vaste piste de danse.

Après une édition organisée en 2024 dans le tunnel Louise, l’événement d’un jour investit cette fois le Cinquantenaire. Les participants pourront danser sur les bandes de circulation durant neuf heures. Deux scènes sont prévues, avec en tête d’affiche la DJ et productrice techno néerlandaise KI/KI.

La mise en vente des billets débutera le 10 mars.

Rédaction