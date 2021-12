Une conseillère communale Ecolo démissionne à cause de la gestion de la crise sanitaire

La conseillère uccloise Laurence Vandeputte (Ecolo) a décidé de rendre sa démission en novembre dernier. Elle estime ne plus être en accord avec la ligne politique du parti au sujet de la crise sanitaire.

Selon les informations du journal La Capitale, Laurence Vandeputte a estimé que les décisions du parti Ecolo ne correspondaient plus à ses valeurs : “Il ne me semblait plus possible de, tacitement, soutenir ces dispositions sanitaires qui sont problématiques tant du point de vue de la santé publique que du maintien d’une population unie, du respect des personnes, du personnel médical, des libertés individuelles et du cadre légal de notre Constitution. Tout cela est balayé” explique-t-elle à nos confrères. L’ancienne conseillère reprochait à Ecolo de ne pas échanger sur les mesures sanitaires, notamment à propos des écoles. Ces décisions sont prises aux niveaux régional et fédéral, mais selon elle, les communes ont une marge de manœuvre dans les directives. Elle trouve ainsi inacceptable que “les Belges ne soient plus égaux devant la loi et que l’on devienne des humains QR Codés” toujours selon La Capitale.

Le premier échevin de la commune d’Uccle, Thibaud Wyngaard (Ecolo) nous a expliqué par téléphone que “c’est une décision que nous regrettons, mais que nous respectons. Elle a fait part d’un certain nombre de soucis sur un thème particulier. Il existe suffisamment d’espaces de discussion au sein du parti et je ne sais pas si elle a utilisé tous ces espaces pour émettre ses objections.”

Le 25 novembre Fathiya Alami a prêté serment pour remplacer Laurence Vandeputte. Elle est active à Uccle depuis 2018, et a déjà initié et coordonné plusieurs actions intercommunautaires.

M.D. – Photo – Ecolo Uccle