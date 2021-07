Une centaine d’enfants primo-arrivants participent à des stages en immersion en néerlandais

Pour la seizième fois, Talentboost organise des stages de vacances destinés aux primo-arrivants non néerlandophones et aux enfants parlant une autre langue à la maison et qui ont des difficultés à apprendre le néerlandais. Organisé par le Centre d’enseignement bruxellois (OCB) de la Commission communautaire flamande, les enfants de six à douze ans apprennent le néerlandais à travers des jeux. Et aujourd’hui, ils ont reçu la visite de Sven Gatz, ministre bruxellois.

Ces stages sont organisés du 5 au 30 juillet au campus Comenius de Koekelberg.

■ Reportage d’Adeline Bauwin, Frédéric De Hénau et Pierre Delmée