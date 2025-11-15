Une centaine de personnes à Bruxelles pour dénoncer les violences faites aux enfants

“On s’est rassemblé pour unir nos forces et crier qu’il faut protéger les enfants pour éviter les drames qui se passent aujourd’hui dans le silence le plus complet”, a déclaré Pascale Hardy, présente au rassemblement et membre du collectif Patouche, qui se bat contre l’inceste et les violences sexuelles.

Les personnes présentes à l’action ont indiqué regretter le manque de visibilité de l’inceste et des violences sexuelles faites aux enfants. “En Belgique, on est tellement invisible qu’il n’y a même pas de chiffres concernant l’inceste”, a ajouté Pascale Hardy. “Nous sommes occupés à essayer de créer un sondage pour enfin avoir des chiffres chez nous.”

Au-delà de l’invisibilité, le manque d’accompagnement des victimes et de structure est également problématique selon le milieu associatif. “Si vous voulez vous faire soigner par rapport à l’inceste en Belgique, il n’y a rien. Il n’existe aucune structure d’hospitalisation”, a alerté Pascale Hardy.